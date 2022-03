Ricky Walden wollte den Spielball hinter Braun rollen, doch die Weiße erreichte die Farbe nicht. Mit einer 88 verkürzte Ronnie O’Sullivan so auf 2:3. Und der Fehler verunsicherte Walden auch noch im nächsten Frame, so dass O’Sullivan dank einer 85 den Decider erzwang. Dort aber fand Walden zu seinem aggressiven Spiel zurück. Er brauchte nur eine Chance, um mit einer 83 den Sieg perfekt zu machen.

Er trifft nun auf Joe Perry, der Kyren Wilson mit 4:1 stoppte. Wilson hatte den ersten Frame gewonnen. In der Folgezeit holte er aber nur noch 21 Punkte. Mit Breaks von 73, 71, 126 und 138 Punkten stürmte der „Gentleman“ ins Viertelfinale.

Ad

Judd Trump ließ bei seinem 4:1 über Jimmy Robertson nichts anbrennen. Zwar unterliefen Trump noch immer untypische Fehler, aber mit einer 103 und einer 100 gelangen ihm auch zwei Centuries. Die Vorentscheidung fiel im vierten Frame, als Robertson Pink verschoss und direkt vor der Ecktasche liegen ließ. Damit kommt es im Viertelfinale zum Top-Match zwischen Trump und Neil Robertson. Der Australier feierte mit seinem 4:1 über Ben Woollaston erneut einen klaren Sieg.

Welsh Open Gewollt oder nicht? Trump gelingt spektakulärer Stoß VOR 2 STUNDEN

Ali Carter war gegen Scott Donaldson, der mit einer 101 gestartet war, mit 0:2 in Rückstand geraten. Dann aber holte der Captain vier Frames in Folge und spielte dabei Serien von 69, 78 und 77 Zählern. Im Viertelfinale trifft Carter auf Jack Lisowski. Derr brauchte nur 62 Minuten, um Michael White mit 4:0 zu schlagen.

Ryan Day hatte am Donnerstagnachmittag in der dritten Runde noch Shaun Murphy mit 4:0 geschlagen, doch im Achtelfinale zog er gegen Hossein Vafaei mit 3:4 den Kürzeren. Der Iraner spielt am Freitag gegen Zhang Anda um den Einzug ins Halbfinale. Zhang schlug Matthew Stevens mit 4:2. Damit ist im Viertelfinale der Welsh Open erneut kein walisischer Spieler dabei.

Welsh Open Bärenstark unter Druck: O'Sullivan mit "Clutch Shot" Richtung Achtelfinale VOR 7 STUNDEN