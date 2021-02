Snooker

RonnieO'Sullivan: Sechsmaliger Weltmeister spricht über die Wichtigkeit von Snooker in seinem Leben

Ronnie O'Sullivan hat am Rande der Welsh Open in Newport über die Wichtigkeit von Snooker in seinem Leben gesprochen. "Snooker ist auch einfach ein Job", sagte der sechsmalige Weltmeister im Exklusiv-Interview mit Eurosport.

00:02:16, 29 angesehen, vor einer Stunde