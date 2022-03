Snooker

Welsh Open - Ricky Walden locht geniale Rote im Viertelfinale gegen Joe Perry: "Was für ein Ball!"

"Das war riesig!" Im Viertelfinale der Welsh Open in Newport spielt Ricky Walden einen unfassbaren Stoß gegen Joe Perry. Beim Stand von 2:1 für Perry versenkt Walden im vierten Frame eine Rote aus einem unglaublichen Winkel: "Was für ein Ball!" Dennoch verliert 39-Jährige das Duell mit seinem englischen Landsmann am Ende deutlich und scheidet aus. Doch das Highlight an diesem Abend gehört Walden.

