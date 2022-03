Snooker

Welsh Open: Was macht Ronnie O'Sullivan nur mit seiner Uhr? Snooker-Experten rätseln:

Ronnie O'Sullivan spielt bei den Welsh Open im Match gegen den Deutschen Lukas Kleckers (4:2) immer wieder an seiner Uhr rum. Die Eurosport-Experten Neal Foulds und Jimmy White rätseln, was es damit wohl auf sich hat und loben andererseits auch Kleckers, der The Rocket "aus der Komfortzone gebracht" habe.

