Snooker

Welsh Open: Ronnie O'Sullivan bezwingt James Cahill mühelos - Legende mit 90er-Break zum Abschluss

Snooker-Legende Ronnie O'Sullivan zieht bei den Welsh Open in Newport mühelos in die zweite Runde ein. Gegen den 26 Jahre alten Briten James Cahill gewinnt der Routinier in vier Frames. Im letzten Frame spielt O'Sullivan ein 90er-Break und lässt Cahill keine Chance.

00:03:00, vor einer Stunde