Weltmeisterschaft 2020: Der Spiel- und Sendeplan zum Crucible-Festival

Wer spielt wann bei der WM und gegen wen, wann wird im TV übertragen, was läuft im Eurosport Player - hier haben wir alle Infos kompakt für die Snookerfans zusammengetragen. Viele Fragen, aber ein Klick reicht. Diese Seite werden wir täglich updaten. Hier sind alle Informationen immer aktuell. Tipp: Die Adresse dieser Seite bleibt immer gleich; also am besten als Lesezeichen ablegen.

TV-Sendezeiten

(Eurosport Deutschland)

Freitag, den 31. Juli 2020: 11:00 - 14:00 E1 Live

Freitag, den 31. Juli 2020: 11:00 - 14:00 E2 Live

Freitag, den 31. Juli 2020: 14:00 - 15:30 E1 live oder zeitversetzt

Freitag, den 31. Juli 2020: 15:30 - 18:30 E1 Live

Freitag, den 31. Juli 2020: 15:30 - 18:30 E2 Live

Freitag, den 31. Juli 2020: 18:30 - 19:45 E1 live oder zeitversetzt

Freitag, den 31. Juli 2020: 19:45 - 23:00 E1 Live

Freitag, den 31. Juli 2020: 20:00 - 23:00 E2 Live

Freitag, den 31. Juli 2020: 23:00 - 00:00 E1 live oder zeitversetzt

Samstag, den 01. August 2020: 11:00 - 14:00 E1 Live

Samstag, den 01. August 2020: 11:30 - 14:00 E2 Live

Samstag, den 01. August 2020: 14:00 - 15:30 E1 live oder zeitversetzt

Samstag, den 01. August 2020: 15:30 - 18:30 E2 Live

Samstag, den 01. August 2020: 18:50 - 19:45 E1 live oder zeitversetzt

Samstag, den 01. August 2020: 19:45 - 23:00 E1 Live

Samstag, den 01. August 2020: 20:00 - 23:00 E2 Live

Samstag, den 01. August 2020: 23:00 - 00:00 E1 live oder zeitversetzt

Sonntag, den 02. August 2020: 11:00 - 14:00 E1 Live

Sonntag, den 02. August 2020: 14:00 - 15:30 E1 live oder zeitversetzt

Sonntag, den 02. August 2020: 15:30 - 18:30 E1 Live

Sonntag, den 02. August 2020: 15:30 - 18:30 E2 Live

Sonntag, den 02. August 2020: 19:45 - 23:00 E1 Live

Sonntag, den 02. August 2020: 20:00 - 23:00 E2 Live

Sonntag, den 02. August 2020: 23:00 - 00:00 E1 live oder zeitversetzt

Montag, den 03. August 2020: 11:00 - 14:00 E1 Live

Montag, den 03. August 2020: 11:00 - 14:00 E2 Live

Montag, den 03. August 2020: 14:00 - 15:30 E1 live oder zeitversetzt

Montag, den 03. August 2020: 15:30 - 18:30 E1 Live

Montag, den 03. August 2020: 16:15 - 18:30 E2 Live

Montag, den 03. August 2020: 18:30 - 19:45 E1 live oder zeitversetzt

Montag, den 03. August 2020: 19:45 - 23:00 E1 Live

Montag, den 03. August 2020: 20:00 - 23:00 E2 Live

Montag, den 03. August 2020: 23:00 - 23:30 E1 live oder zeitversetzt

Dienstag, den 04. August 2020: 11:00 - 14:00 E1 Live

Dienstag, den 04. August 2020: 11:00 - 14:00 E2 Live

Dienstag, den 04. August 2020: 14:00 - 15:30 E1 live oder zeitversetzt

Dienstag, den 04. August 2020: 15:30 - 18:30 E1 Live

Dienstag, den 04. August 2020: 15:30 - 18:30 E2 Live

Dienstag, den 04. August 2020: 18:30 - 19:45 E1 live oder zeitversetzt

Dienstag, den 04. August 2020: 19:45 - 23:00 E1 Live

Dienstag, den 04. August 2020: 20:00 - 23:00 E2 Live

Dienstag, den 04. August 2020: 23:00 - 23:45 E1 live oder zeitversetzt

Mittwoch, den 05. August 2020: 14:00 - 17:00 E1 Live

Mittwoch, den 05. August 2020: 14:00 - 17:15 E2 Live

Mittwoch, den 05. August 2020: 20:00 - 23:00 E1 Live

Mittwoch, den 05. August 2020: 20:00 - 23:00 E2 Live

Mittwoch, den 05. August 2020: 23:00 - 00:00 E1 live oder zeitversetzt

Donnerstag, den 06. August 2020: 11:00 - 14:00 E1 Live

Donnerstag, den 06. August 2020: 11:00 - 14:00 E2 Live

Donnerstag, den 06. August 2020: 14:00 - 15:30 E1 live oder zeitversetzt

Donnerstag, den 06. August 2020: 15:30 - 18:30 E1 Live

Donnerstag, den 06. August 2020: 15:30 - 18:30 E2 Live

Donnerstag, den 06. August 2020: 20:00 - 23:00 E1 Live

Donnerstag, den 06. August 2020: 20:00 - 23:00 E2 Live

Donnerstag, den 06. August 2020: 23:00 - 00:00 E1 live oder zeitversetzt

Freitag, den 07. August 2020: 11:00 - 14:00 E1 Live

Freitag, den 07. August 2020: 11:00 - 14:00 E2 Live

Freitag, den 07. August 2020: 14:00 - 15:30 E1 live oder zeitversetzt

Freitag, den 07. August 2020: 15:30 - 18:30 E1 Live

Freitag, den 07. August 2020: 18:30 - 19:45 E1 live oder zeitversetzt

Freitag, den 07. August 2020: 19:45 - 23:00 E1 Live

Freitag, den 07. August 2020: 20:00 - 23:00 E2 Live

Freitag, den 07. August 2020: 23:00 - 00:00 E1 live oder zeitversetzt

Samstag, den 08. August 2020: 11:00 - 14:00 E1 Live

Samstag, den 08. August 2020: 11:00 - 14:00 E2 Live

Samstag, den 08. August 2020: 16:00 - 18:30 E2 Live

Samstag, den 08. August 2020: 20:00 - 23:00 E1 Live

Samstag, den 08. August 2020: 20:00 - 23:00 E2 Live

Samstag, den 08. August 2020: 23:00 - 00:00 E1 live oder zeitversetzt

Sonntag, den 09. August 2020: 14:00 - 17:00 E1 Live

Sonntag, den 09. August 2020: 17:00 - 18:45 E1 live oder zeitversetzt

Sonntag, den 09. August 2020: 20:00 - 23:00 E1 Live

Sonntag, den 09. August 2020: 20:00 - 23:00 E2 Live

Sonntag, den 09. August 2020: 23:00 - 00:00 E1 live oder zeitversetzt

Montag, den 10. August 2020: 11:00 - 14:00 E1 Live

Montag, den 10. August 2020: 11:00 - 14:00 E2 Live

Montag, den 10. August 2020: 14:00 - 15:30 E1 live oder zeitversetzt

Montag, den 10. August 2020: 15:30 - 18:30 E1 Live

Montag, den 10. August 2020: 15:30 - 18:30 E2 Live

Montag, den 10. August 2020: 18:30 - 19:45 E1 live oder zeitversetzt

Montag, den 10. August 2020: 19:45 - 23:00 E1 Live

Montag, den 10. August 2020: 20:00 - 23:00 E2 Live

Montag, den 10. August 2020: 23:00 - 00:00 E1 live oder zeitversetzt

Dienstag, den 11. August 2020: 11:00 - 14:00 E1 Live

Dienstag, den 11. August 2020: 11:00 - 14:00 E2 Live

Dienstag, den 11. August 2020: 14:00 - 15:30 E1 live oder zeitversetzt

Dienstag, den 11. August 2020: 15:30 - 18:30 E1 Live

Dienstag, den 11. August 2020: 15:30 - 18:30 E2 Live

Dienstag, den 11. August 2020: 18:30 - 19:45 E1 live oder zeitversetzt

Dienstag, den 11. August 2020: 19:45 - 23:00 E1 Live

Dienstag, den 11. August 2020: 20:00 - 23:00 E2 Live

Dienstag, den 11. August 2020: 23:00 - 00:00 E1 live oder zeitversetzt

Mittwoch, den 12. August 2020: 14:00 - 17:00 E1 Live

Mittwoch, den 12. August 2020: 20:00 - 23:00 E1 Live

Donnerstag, den 13. August 2020: 11:00 - 14:00 E1 Live

Donnerstag, den 13. August 2020: 15:30 - 18:30 E1 Live

Donnerstag, den 13. August 2020: 20:00 - 23:00 E1 Live

Freitag, den 14. August 2020: 11:00 - 14:00 E1 Live

Freitag, den 14. August 2020: 15:30 - 18:30 E1 Live

Freitag, den 14. August 2020: 20:15 - 23:30 E1 Live

Samstag, den 15. August 2020: 14:30 - 17:30 E1 Live

Samstag, den 15. August 2020: 20:15 - 00:00 E1 Live

Sonntag, den 16. August 2020: 14:15 - 17:30 E1 Live

Sonntag, den 16. August 2020: 20:15 - 00:00 E1 Live

Spielplan und Ansetzungen

(alle Zeiten MESZ; * kennzeichnet die letzte Session)

Freitag, 31. Juli (1. Runde, best of 19):

11:00 Uhr

(1) Judd Trump - Qualifikant

(1) Stuart Bingham - Qualifikant

15:30 Uhr

(1) Kyren Wilson - Qualifikant

(1) Ding Junhui - Qualifikant

20:00 Uhr

(2*) Judd Trump - Qualifikant

(1) Mark Williams - Qualifikant

Samstag, 1. August (1. Runde, best of 19):

11:00 Uhr

(1) David Gilbert - Qualifikant

(2*) Stuart Bingham - Qualifikant

15:30 Uhr

(1) John Higgins - Qualifikant

(2*) Ding Junhui - Qualifikant

20:00 Uhr

(2*) Kyren Wilson - Qualifikant

(2*) Mark Williams - Qualifikant

Sonntag, 2. August (1. Runde, best of 19):

11:00 Uhr

(1) Yan Bingtao - Qualifikant

(1) Neil Robertson - Qualifikant

15:30 Uhr

(2*) John Higgins - Qualifikant

(1) Ronnie O'Sullivan - Qualifikant

20:00 Uhr

(2*) David Gilbert - Qualifikant

(2*) Neil Robertson - Qualifikant

Montag, 3. August (1. Runde, best of 19):

11:00 Uhr

(1) Jack Lisowski - Qualifikant

(2*) Ronnie O'Sullivan - Qualifikant

15:30 Uhr

(2*) Yan Bingtao - Qualifikant

(1) Shaun Murphy - Qualifikant

20:00 Uhr

(2*) Jack Lisowski - Qualifikant

(1) Mark Selby - Qualifikant

Dienstag, 4. August (1. Runde, best of 19):

11:00 Uhr

(1) Mark Allen - Qualifikant

(2*) Shaun Murphy - Qualifikant

15:30 Uhr

(1) Stephen Maguire - Qualifikant

(2*) Mark Selby - Qualifikant

20:00 Uhr

(2*) Mark Allen - Qualifikant

(1) Barry Hawkins - Qualifikant

Mittwoch, 5. August (1, Runde, best of 19, & Achtelfinale, best of 25):

14:00 Uhr

(1) Higgins/Qualifikant - Gilbert/Qualifikant

(2*) Barry Hawkins - Qualifikant

20:00 Uhr

(2*) Stephen Maguire - Qualifikant

(1) Williams/Qualifikant - Bingham/Qualifikant

Donnerstag, 6. August (Achtelfinale, best of 25):

11:00 Uhr

(2) Higgins/Qualifikant - Gilbert/Qualifikant

(1) Selby/Qualifikant - Murphy/Qualifikant

15:30 Uhr

(1) Trump/Qualifikant - Yan/Qualifikant

(2) Williams/Qualifikant - Bingham/Qualifikant

20:00 Uhr

(3*) Higgins/Qualifikant - Gilbert/Qualifikant

(2) Selby/Qualifikant - Murphy/Qualifikant

Freitag, 7. August (Achtelfinale, best of 25):

11:00 Uhr

(2) Trump/Qualifikant - Yan/Qualifikant

(3*) Williams/Qualifikant - Bingham/Qualifikant

15:30 Uhr

(1) Lisowski/Qualifikant - Allen/Qualifikant

(3*) Selby/Qualifikant - Murphy/Qualifikant

20:00 Uhr

(3*) Trump/Qualifikant - Yan/Qualifikant

(1) Ding/Qualifikant - O'Sullivan/Qualifikant

Samstag, 8. August (Achtelfinale, best of 25):

11:00 Uhr

(1) Maguire/Qualifikant - Wilson/Qualifikant

(1) Hawkins/Qualifikant - Robertson/Qualifikant

15:30 Uhr

(2) Lisowski/Qualifikant - Allen/Qualifikant

(2) Ding/Qualifikant - O'Sullivan/Qualifikant

20:00 Uhr

(2) Maguire/Qualifikant - Wilson/Qualifikant

(2) Hawkins/Qualifikant - Robertson/Qualifikant

Sonntag, 9. August (Achtelfinale, best of 25):

14:00 Uhr

(3*) Maguire/Qualifikant - Wilson/Qualifikant

(3*) Hawkins/Qualifikant - Robertson/Qualifikant

20:00 Uhr

(3*) Lisowski/Qualifikant - Allen/Qualifikant

(3*) Ding/Qualifikant - O'Sullivan/Qualifikant

Montag, 10. August (Viertelfinale, best of 25):

11:00 Uhr

(1) Viertelfinale 1

(1) Viertelfinale 4

15:30 Uhr

(1) Viertelfinale 2

(1) Viertelfinale 3

20:00 Uhr

(2) Viertelfinale 1

(2) Viertelfinale 4

Dienstag, 11. August (Viertelfinale, best of 25):

11:00 Uhr

(2) Viertelfinale 2

(3*) Viertelfinale 4

15:30 Uhr

(3*) Viertelfinale 1

(2) Viertelfinale 3

20:00 Uhr

(3*) Viertelfinale 2

(3*) Viertelfinale 3

Mittwoch, 12. August (Halbfinale, best of 35):

14:00 Uhr

(1) Halbfinale 1

20:00 Uhr

(1) Halbfinale 2

Donnerstag, 13. August (Halbfinale, best of 33):

11:00 Uhr

(2) Halbfinale 1

15:30 Uhr

(2) Halbfinale 2

20:00 Uhr

(3) Halbfinale 1

Freitag, 14. August (Halbfinale, best of 33):

11:00 Uhr

(3) Halbfinale 2

15:30 Uhr

(4*) Halbfinale 1

20:00 Uhr

(4*) Halbfinale 2

Samstag, 15. August (Finale, best of 35):

14:30 Uhr (8 Frames) & 20:30 Uhr (9 Frames)

Finale

Sonntag, 16. August (Finale, best of 35):

14:30 Uhr (8 Frames) & 20:30 Uhr * (max. 10 Frames)

Finale

Ergebnisse

Hier folgen während der WM alle Ergebnisse.

Eurosport Player

Im Eurosport Player wird es auch für die Weltmeisterschaft wieder einen Bonus-Kanal geben, in dem alle Sessions komplett gezeigt werden - unabhängig von TV-Übertragungen (Stream ohne Kommentar; zwei Tische). Die Zeiten entnehmen Sie bitte dem Spielplan. Darüber hinaus können über den Player natürlich auch die TV-Übertragungen von Eurosport 1 und Eurosport 2 Xtra geschaut werden. Bei deutschen Fenstern in den TV-Programmen wird für Live-Übertragungen zudem ein zusätzlicher Extra-Kanal für Snooker mit deutschem Kommentar aufgeschaltet.

