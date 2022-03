Robert Milkins ist schon der fünfte Spieler, der in dieser Saison seinen ersten Titel auf der Profi-Tour gewonnen hat. 27 Jahre hat der 46-Jährige auf diesen Moment warten müssen. Zuvor war er noch nie über das Halbfinale hinausgekommen. Insgesamt ist Milkins der 72. Spieler, der bei einem Weltranglisten-Turnier triumphiert. In der Weltrangliste springt er dadurch auf den 28. Platz.

Die Schlüsselszene im Match gab es schon im ersten Frame, als Kyren Wilson eine 59 spielte. "Hätte ich den Frame gewonnen, dann hätte mich das in das Match gebracht. So war es eine wackelige Sache", analysierte der "Warrior" danach. Als er nämlich Schwarz verschoss konterte Milkins mit einer Clearance von 71 Punkten zum 1:0.

Wilson war danach eine Unsicherheit anzumerken, die er in den Runden zuvor nie hatte. Milkins war der verlässlichere Spieler und ging mit 3:0 in Führung. Doch der "Warrior" gab das Match nicht ohne Kampf aus den Händen. Dank einer 65 holte er seinen ersten Frame und verkürzte danach auf 2:3.

Dem Milkman war der Druck anzumerken. Doch im fünften Frame hatte er auch Pech, als er durch einen Kick gestoppt wurde. Im sechsten Durchgang dann nutzte Milkins eine schwache Safety von Wilson zum entscheidenden und erlösenden Break von 44 Punkten.

Zhang glänzt mit Century gegen Hawkins

Higgins profitiert von Milkins' Erfolg

Robert Milkins hatte zuvor im Halbfinale den ebenfalls überraschenden Siegeszug von Jak Jones mit 4:2 gestoppt. Bis zum 2:2 war das ein Match auf Augenhöhe, aber dann zog Milkins davon.

Wilson hatte in der Vorschlussrunde nach einem kräftezehrenden Match Ricky Walden mit 4:3 niedergerungen. Bis zum 3:3 war es ein mitreißendes Match mit vielen hohen Breaks. Der Decider war aber Kampf pur und voller Spannung.

Von den Ergebnissen des Schlusstages in Gibraltar profitierte auch John Higgins, der in der Runde der letzten 32 ausgeschieden war. Durch die Niederlage von Walden im Halbfinale und den Sieg von Milkins über Wilson gewann der Schotte nicht nur die Gesamtwertung der European Series und damit einen Bonus von 150.000,- Pfund, sondern er wird auch bei der Tour Championship in der nächsten Woche dabei sein. Walden und Wilson hätten ihm diesen Platz noch streitig machen können.

"Triumphales Ende": Trump macht Sieg bei Turkish Masters perfekt

Alle Ergebnisse vom Samstag auf einen Blick:

Finale

Robert Milkins - Kyren Wilson 4:2

Halbfinale

Ricky Walden - Kyren Wilson 3:4

Jak Jones - Robert Milkins 2:4

Viertelfinale

Ricky Walden - Jamie Jones 4:1

Ding Junhui - Kyren Wilson 1:4

Jak Jones - Stuart Bingham 4:0

Robert Milkins - Ben Hancorn 4:2

Achtelfinale

Judd Trump - Ricky Walden 0:4

Jordan Brown - Jamie Jones 3:4

Jimmy Robertson - Ding Junhui 0:4

Tiom Ford - Kyren Wilson 0:4

Neil Robertson - Jak Jones 1:4

Stuart Bingham - Soheil Vahedi 4:1

Lu Haotian - Robert Milkins 2:4

Ben Hancorn - Ben Woollaston 4:3

