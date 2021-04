Publiziert 02/04/2021 Am 14:11 GMT | Update 02/04/2021 Am 14:11 GMT

Am Ende des Qualifikations-Marathons stehen dann auch die 16 Spieler fest, die im Crucible Theatre bei der WM-Endrunde auf die 16 gesetzten Spieler treffen.

Die Struktur der Qualifikation

Insgesamt gehen 128 Spielerinnen und Spieler in die Qualifikation. Bis zu vier Matches muss man gewinnen, um das Ticket für das Theater der Snooker-Träume zu lösen.

In der ersten Runde treffen die 64 letzten Spielerinnen und Spieler der Setzliste aufeinander. Die 32 Sieger daraus fordern dann in der zweiten Runde die Spieler auf den Plätzen 49 bis 80 der Setzliste heraus. In der dritten Runde greifen die Spieler auf den Plätzen 17 bis 48 der Setzliste in das Geschehen ein und spielen gegen die 32 Sieger der zweiten Runde.

Am Ende kämpfen in der vierten Runde die 32 Sieger der zweiten Runde um die Plätze im Crucible Theatre.

Die Distanzen

In den ersten drei Runden wird „best of 11“ gespielt (jeweils eine Session).

In der vierten und entscheidenden Runde ist dann „best of 19“ die Distanz (neun Frames in der ersten Session, maximal zehn Frames in der zweiten Session).

Der Spielplan

Montag, 5. April (1. Runde, best of 11):

10:30 Uhr

Andy Hicks - Reanne Evans

Zak Surety - Fan Zhengyi

Oliver Lines - Dylan Emery

Zhao Jianbo - Ross Muir

15:30 Uhr

Fraser Patrick - Leo Fernandez

Barry Pinches - Jamie Wilson

Gao Yang - Paul Davison

Soheil Vahedi - Julien Leclercq

20:30 Uhr

Jimmy White - Stephen Hendry

James Cahill - Sean Maddocks

Billy Castle - Connor Benzey

David Lilley - Amine Amiri

Dienstag, 6. April (1. Runde, best of 11):

10:30 Uhr

Ken Doherty - Lee Walker

Rod Lawler - Alex Borg

Jamie Clarke - Iulian Boiko

Si Jiahui - Hamim Hussain

15:30 Uhr

Igor Figueiredo - Farakh Ajaib

Rory McLeod - Brian Ochoiski

Ashley Carty - Michael White

Peter Lines - Mark Lloyd

20:30 Uhr

Allan Taylor - Bai Langning

Duane Jones - Hayden Staniland

Steven Hallworth - Dean Young

Brandon Sargeant - Rebecca Kenna

Mittwoch, 7. April (1. & 2. Runde, best of 11):

10:30 Uhr

Fergal O'Brien - Fergal Quinn

Peter Devlin - Lukas Kleckers

Kacper Filipiak - Riley Parsons

Aaron Hill - Ashley Hugill

15:30 Uhr

Lei Peifan - Ben Mertens

Simon Lichtenberg - Ivan Kakovski

Ben Hancorn - Florian Nüßle

Mitchell Mann - Robbie McGuigan

20:30 Uhr (2. Runde)

Xu Si - White/Hendry

Liam Highfield - Surety/Fan

Nigel Bond - Doherty/Walker

Dominic Dale - Lines/Emery

Donnerstag, 8. April (2. Runde, best of 11):

10:30 Uhr

Joe O'Connor - Patrick/Fernandez

Jak Jones - Pinches/Wilson

Lu Haotian - Gao/Davison

Chang Bingyu - Vahedi/Leclercq

15:30 Uhr

Eden Sharav - Hicks/Evans

Tian Pengfei - Castle/Benzey

Jamie Jones - Lilley/Amiri

Andrew Higginson - Sargeant/Kenna

20:30 Uhr

Jimmy Robertson - Zhao/Muir

Yuan Sijun - Lawler/Borg

Stuart Carrington - O’Brien/Quinn

Jamie O'Neill - Clarke/Boiko

Freitag, 9. April (2. Runde, best of 11):

10:30 Uhr

Robbie Williams - Figueiredo/Ajaib

Anthony Hamilton - McLeod/Ochoiski

Louis Heathcote - Carty/White

Luo Honghao - Lines/Lloyd

15:30 Uhr

Alan McManus - Taylor/Bai

Daniel Wells - Jones/Staniland

David Grace - Hallworth/Young

Gerard Greene - Cahill/Maddocks

20:30 Uhr

Pang Junxu - Si/Hussain

Alex Ursenbacher - Devlin/Kleckers

Jackson Page - Filipiak/Parsons

Sam Craigie - Hill/Hugill

Samstag, 10. April (2. & 3. Runde, best of 11):

10:30 Uhr (2. Runde)

Chris Wakelin - Lei/Mertens

Ian Burns - Lichtenberg/Kakovski

Mark King - Hancorn/Nüßle

Chen Zifan - Mann/McGuigan

Die Paarungen für die 3. und die 4. Runde folgen später.

