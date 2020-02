World Grand Prix 2020: Der Spiel- und Sendeplan

TV-Sendezeiten

(Eurosport Deutschland, nur Erstausstrahlungen)

* = Extra-Kanal im Player mit deutschem Kommentar

Montag, den 03. Februar 2020: 19:55 - 00:00 E1 live

Dienstag, den 04. Februar 2020: 13:55 - 18:00 E1 live

Dienstag, den 04. Februar 2020: 19:55 - 21:00 E2 live

Dienstag, den 04. Februar 2020: 21:00 - 00:00 E1 live

Mittwoch, den 05. Februar 2020: 13:55 - 18:00 E1 live

Mittwoch, den 05. Februar 2020: 19:55 - 00:00 E1 live

Donnerstag, den 06. Februar 2020: 13:55 - 18:00 E1 live

Donnerstag, den 06. Februar 2020: 19:55 - 23:00 E1 live

Freitag, den 07. Februar 2020: 13:55 - 17:00 E1 live

Freitag, den 07. Februar 2020: 19:55 - 23:30 Player * live

Freitag, den 07. Februar 2020: 21:10 - 23:30 E1 live

Samstag, den 08. Februar 2020: 19:55 - 23:30 E1 live

Sonntag, den 09. Februar 2020: 13:50 - 17:00 E2 live

Sonntag, den 09. Februar 2020: 19:55 - 23:00 E1 live

Spielplan und Ansetzungen

(alle Zeiten MEZ)

Montag, 3. Februar (1. Runde; best of 7):

20:00 Uhr

David Gilbert - Ronnie O'Sullivan

Stephen Maguire - Tom Ford

anschl.

Mark Selby - Xiao Guodong

Zhou Yuelong - Gary Wilson

Dienstag, 4. Februar (1. Runde; best of 7):

14:00 Uhr

Ding Junhui - Scott Donaldson

Joe Perry - Ali Carter

anschl.

Neil Robertson - Michael Holt

Graeme Dott - Kurt Maflin

20:00 Uhr

Judd Trump - Li Hang

Mark Allen - Liang Wenbo

anschl.

Shaun Murphy - Matthew Stevens

Thepchaiya Un-Nooh - Matthew Selt

Mittwoch, 5. Februar (1. Runde & Achtelfinale; best of 7):

14:00 Uhr (1. Runde)

John Higgins - Stuart Bingham

Yan Bingtao - Zhao Xintong

anschl.

Mark Williams - Barry Hawkins

Kyren Wilson - Jack Lisowski

20:00 Uhr (Achtelfinale)

Gilbert/O'Sullivan - Allen/Liang

Selby/Xiao - Dott/Maflin

anschl.

Un-Nooh/Selt - Maguire/Ford

Zhou/Wilson - Murphy/Stevens

Donnerstag, 6. Februar (Achtelfinale best of 7; Viertelfinale best of 9):

14:00 Uhr (Achtelfinale)

Trump/Li - Wilson/Lisowski

Perry/Carter - Ding/Donaldson

anschl.

Robertson/Holt - Williams/Hawkins

Higgins/Bingham - Yan/Zhao

20:00 Uhr (Viertelfinale, best of 9)

Viertelfinale 3 + 4

Freitag, 7. Februar (Viertelfinale & Halbfinale)

14:00 Uhr (Viertelfinale, best of 9)

Viertelfinale 1 + 2

20:00 Uhr (Halbfinale, best of 11)

Halbfinale 2

Samstag, 8. Februar (Halbfinale, best of 11)

20:00 Uhr

Halbfinale 1

Sonntag, 9. Februar (Finale, best of 19)

14:00 Uhr (8 Frames) & 20:00 Uhr (max. 11 Frames)

Finale

Ergebnisse

Hier folgen während des Events alle Ergebnisse.

Eurosport Player

Im Eurosport Player wird es auch für den World Grand Prix wieder die Bonus-Kanäle geben, in denen alle Sessions komplett gezeigt werden - unabhängig von TV-Übertragungen (Stream ohne Kommentar). Die Zeiten entnehmen Sie bitte dem Spielplan. Darüber hinaus können über den Player natürlich auch die TV-Übertragungen von Eurosport 1 und Eurosport 2 Xtra geschaut werden. In einigen Fällen gibt es auch einen Extrakanal im Player für Snooker mit deutschem Kommentar, wenn deutsche Programmfenster bei den Eurosport-Sendern statt der Snooker-Übertragungen laufen (Details siehe Sendezeiten).