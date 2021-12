Lisowski und Williams hatten sich die ersten beiden Frames geteilt. Der dritte Frame war dann zerfahrener, aber Lisowski holte sich mit 2:1 die Führung zurück. Dann jedoch drehte Williams auf: Nach Breaks von 117 und 77 Punkten führte er mit 3:2. Doch Lisowski nutzte in der Folge seine Chancen mit einem Break von 74 und der Clearance von 94 Punkten.

UK-Champion Zhao Xintong ist wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen. In seinem ersten Match nach seinem Triumph von York unterlag er Martin Gould mit 2:4. Zhao war zwar dank einer 101 mit 2:1 in Führung gegangen, doch die große Sicherheit wie bei der UK Championship fehlte ihm in Coventry. Nach dem Century von Zhao steigerte sich Gould deutlich und holte mit Breaks von 75, 52 und 79 Punkten drei Frames in Folge.

Masters-Champion Yan Bingtao machte es besser als sein Trainingspartner Zhao: Er zog durch ein 4:1 über Mark King in das Achtelfinale beim World Grand Prix ein. Die Weichen zum Sieg stellte Yan im dritten Frame, als er die Farben abräumte und so auf Schwarz das 2:1 schaffte. Danach vergrößerte er seinen Vorsprung mit einer 111. King kämpfte, aber die Niederlage konnte er nicht mehr abwenden.

Überraschend in der ersten Runde gescheitert ist Kyren Wilson. In einem Duell zweier ehemaliger German-Masters-Champions unterlag er Anthony Hamilton mit 3:4. Hamilton war mit 2:0 in Führung gegangen, aber mit einem Top-Break von 114 Punkten gewann Wilson drei Frames in Folge. Hamilton leitete mit einer 99 die Wende ein und holte sich dann auch den epischen siebten Frame.

