Auch O'Sullivan hatte sich im Halbfinale viele Fehler erlaubt. Er profitierte aber von einer sehr nervösen Leistung von Bingham, der weit unter dem Niveau blieb, das er am Tag zuvor bei seinem 5:1 über Stephen Maguire gezeigt hatte. Ähnlich wie im ersten Halbfinale gab auch am Samstag die größere Konstanz den Ausschlag: O’Sullivan schaffte fünf Breaks von mehr als 50 Punkten, Bingham gelang das nur ein einziges Mal.

Dabei hatte Bingham noch den ersten Frame gewonnen, obwohl Ronnie O’Sullivan den benötigten Snooker geschafft hatte. Doch Sicherheit vermittelte das dem Weltmeister von 2015 nicht. Eine Vielzahl von Chancen ließ er ungenutzt und brachte seinen Gegner immer wieder mit Fehlern ins Spiel.

Dank Breaks von 62 und 51 Punkten holte sich O'Sullivan die Führung und baute die zur Pause auf Pink auf 3:1 aus. Als er nach der Pause dank einer 77, seinem höchsten Break im Match, erhöhte und dann auch den sechsten Frame zum 5:1 dominierte war die Vorentscheidung gefallen. Zwar deutete Bingham mit einer 78 zum 2:5 an, was für ihn hätte möglich sein können, aber im achten Frame schlichen sich wieder die alten Fehler ein. Zwar kämpfte er sich von 35:64 auf 58:64 zurück, um dann Schwarz zu verschießen.

O'Sullivan bestreitet damit am Sonntag gegen Neil Robertson, der in seinem Halbfinale überzeugte , sein erstes Saison-Finale. In der Vorsaison hatte er fünf Endspiele erreicht, aber kein einziges davon gewonnen. O’Sullivan kann am Sonntag sein 38 Ranglisten-Turnier gewinnen und damit die Zahl seiner Rekordsiege ausbauen, während Robertson seinen 22. Triumph vor Augen hat.