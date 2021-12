Snooker

World Grand Prix: Neil Robertson gelingt Fluke im Halbfinale gegen Mark Selby - Australier entschuldigt sich

"Das war glücklich!" Neil Robertson gelingt im Halbfinale beim World Grand Prix in Coventry ein spektakulärer Fluke. Im vierten Frame möchte der 39 Jahre alte Australier den Spielball nur schlecht für den Weltmeister platzieren. Dabei spielt er allerdings die Rote so an, dass sie in die Mitteltasche fällt. Robertson entschuldigt sich bei Selby: "Da hat man die Geste mit der Hand gut sehen können."

00:00:33, vor einer Stunde