Publiziert 21/03/2021 Am 23:41 GMT

Snowboard-Legende Shaun White setzte mit dem vorletzten Lauf des Tages den jungen Höflich nochmal unter Druck, seine 81,50 Punkte waren aber nicht genug, um den Deutschen noch zu verdrängen.

"Als Shaun White seinen dritten Run gefahren ist, war ich so nervös wie noch nicht oft in meinem Leben", sagte Höflich: "Das ist ein besonderer Tag, auf den stoße ich jetzt an."

Zwei vierte Plätze in Laax/Schweiz und Secret Garden/China waren zuvor Höflichs beste Weltcup-Ergebnisse. Bei der Weltmeisterschaft in Aspen holte Höflich mit dem siebten Rang bereits das mit Abstand beste WM-Ergebnis seiner Karriere.

Snowboard Trotz frühem Aus: Hofmeister holt erneut den Gesamtweltcup GESTERN AM 13:44

Nicht zu schlagen war erneut Weltmeister Yuto Totsuka (Japan/91,75 Punkte), der vor seinem Landsmann Raibu Katayama (86,75) den Wettbewerb für sich entschied.

Das könnte Dich auch interessieren: Snowboard-Finale: Jörg zum Abschied noch mal auf dem Podest

(SID)

Podest im letzten Rennen: Jörgs "kitschiges" Karriere-Finale

Snowboard Abschied als Weltmeisterin: Snowboarderin Jörg beendet Karriere 04/03/2021 AM 14:02