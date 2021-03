Snowboard

Snowboad - Aspen: André Höflich - mit diesem Run schafft es der Deutsche erstmals aufs Podest

Der deutsche Snowboarder André Höflich hat beim Halfpipe-Weltcup-Finale in Aspen zum erstmals in seiner Karriere den Sprung aufs Podium geschafft. In seinem zweiten Lauf kam der 23-Jährige auf 84,00 Punkte und ließ damit unter anderem Legende Shaun White hinter sich. Der Lauf im Video.

00:02:20, vor einer Stunde