"Oh mein Gott, es ist Wahnsinn! Langsam gehen mir echt die Worte aus", sagte Hofmeister, "ich genieße das alles so, muss das alles erst mal sacken lassen. Ich habe noch nicht mal den Sieg von gestern wirklich realisiert, weil alles so schnell auf einmal geht." Die Bischofswiesenerin sei derzeit "überragend", sagte Sportdirektor Andi Scheid, "nicht nur technisch, auch mental wächst sie über sich hinaus."

Video - Fünfter Weltcup-Sieg infolge! Hofmeister auch im Team nicht zu stoppen 02:23

(SID)

