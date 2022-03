"Das tut richtig weh", sagte der Rosenheimer, der in der Gesamtwertung auf Platz zwei hinter Halfpipe-Olympiasieger Ayumu Hirano (Japan) liegt.

"Ich wollte beim Saisonfinale meine beste Leistung zeigen. Sich einzugestehen, dass es nicht mehr in meiner Hand liegt, wie es am Ende ausgeht, ist frustrierend. Mein nächstes Ziel lautet jetzt gesund zu werden", ergänzte Vockensperger.

Nach der Operation in Rosenheim absolviert er dort eine Reha. In sechs Wochen will er mit der Vorbereitung auf die kommende Saison beginnen.

Damit ist nun der Neuseeländer Tiarn Collins der neue ärgste Verfolger von Hirano. Knapp dahinter könnten auch noch Ruka Hirano und Yiming Su in den Titelkampf eingreifen.

(SID)

Sieg im Slopestyle: Vockensperger glänzt in Bakuriani

