Snowboard

Olympia 2022: André Höflich macht Halfpipe-Finale der Snowboarder perfekt - solider erster Run

André Höflich zeigt einen soliden ersten Run in der Halfpipe-Qualifikation bei Olympia in Peking - am Ende reicht sein Score von 75.00 für Rang zehn.

00:02:35, Gestern Am 09:13