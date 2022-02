"Es fühlt sich komisch an. Man darf nur mit Akkreditierung aus dem Zimmer, darf das Hotelgelände nicht verlassen und nur in gewisse Busse einsteigen", erklärte Gasser gegenüber der "Kronen Zeitung".

Auch wenn sie ihr Lager nicht direkt im Olympischen Dorf aufgeschlagen hat, besteht nach wie vor die Gefahr einer Infektion mit dem Coronavirus.

"Es ist eine Herausforderung von vorn bis hinten, dass man echt negativ bleibt", ergänzte ihr Lebenspartner Clemens Millauer. "Wir haben drei Disziplinen: Slopestyle, Big Air und Corona-Überstehen."

02/02/2022 AM 11:38

Die beiden sind in einem Hotel nahe des Snowparks untergebracht, um das Risiko einer Ansteckung auf ein Minimum zu reduzieren.

Angesichts des fehlenden olympischen Flairs, den sich bei ihrem Gold-Triumph in Pyeongchang miterleben durfte, zeigte sich Gasser ein wenig enttäuscht: "Freiheit hat man derzeit eher nur beim Snowboarden, wenn wir Tricks und Runs machen können."

Eine Infektion würde wohl nicht nur das Verpassen der Wettkämpfe bedeuten. Millauer sprach mit einem Schweizer Kollegen, der in Peking in Corona-Quarantäne musste. Dort würden schlimme Zustände herrschen.

"Wenn man das Licht ausdreht, geht die Heizung mit aus. Man kriegt nur kaltes Essen", erzählte Österreichs Snowboarder die Erlebnisse seines Freundes nach.

Für Gasser geht es am Samstag ( live bei Eurosport auf Joyn ab 3.45 Uhr ) in der Qualifikation im Slopestyle-Wettbewerb los. Millauer startet einen Tag später ebenso in der Slopestyle-Quali ( live bei Eurosport auf Joyn ab 12.30 Uhr ).