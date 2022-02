"Ich wollte eigentlich um 6:15 Uhr beim Frühstück sitzen, bin aber erst um 6:30 Uhr aufgewacht", erzählte Morgan weiter.

Die Snowboarderin hatte ihren Wecker ignoriert und schlummerte noch eine halbe Stunde. Doch die 19-Jährige ließ sich nicht hetzen. "Es war total entspannt", meinte sie über ihren Morgen.

Am Tag des Finals bekam sie auch noch einen Anruf von ihrem Bruder Ethan, selbst Profi-Snowboarder, der noch ein paar aufmunternde Worte für sie übrig hatte: "Mein Bruder hat angerufen und meinte: Annika, wenn du die Sprünge landest, könnte es sein, dass du eine Medaille gewinnst."

Das habe sie "schon ein wenig nervös" gemacht, gestand die junge Sportlerin. Eine Medaille wurde es zwar nicht, aber Morgan zeigte im Finale eine gute Leistung.

Die 19-Jährige landete am Ende auf einem starken achten Platz - das bisher beste deutsche Olympia-Ergebnis in dieser Disziplin. Auf die nächste Gelegenheit, um Olympia-Geschichte zu schreiben, muss Morgan gar nicht lange warten: Der olympische Big-Air-Wettbewerb von Peking steht für sie ab dem 14. Februar (ab 2:30 Uhr live bei Eurosport) an.