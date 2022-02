Bronze holte Sena Tomito aus Japan (88,25).

"Es lief richtig gut. Ich bin sehr glücklich, überhaupt mit meinen ganzen Helden im Finale gewesen zu sein", sagte Ettel.

Kim demonstrierte bereits im ersten Lauf ihre eindrucksvolle Dominanz. Seit ihrem Triumph vor vier Jahren in Pyeongchang hat die 21-Jährige jeden Wettkampf in der Halfpipe gewonnen, am Mittwoch war sie im Schongang als Erste ins Finale eingezogen.

Bei den Männern hatte Superstar Shaun White zuvor als Vierter sein letztes Halfpipe-Finale erreicht. Dort kann der US-Amerikaner am Freitag mit seinem vierten Einzelgold bei fünf Winterspielen Geschichte schreiben. Auch Andre Höflich (Kempten) ist bei der Entscheidung dabei.

