Snowboard

Chloe Kim macht im Halfpipe-Finale bei Olympia 2022 Gold schon im ersten Run perfekt - zweiter Triumph nach 2018

Chloe Kim legt im Halfpipe-Finale bei Olympia 2022 im ersten Run einen unglaublichen Score von 94,00 vor - der am Ende zu Gold für die US-Amerikanerin in Peking reicht, wie schon 2018 bei den Winterspielen von Pyeongchang. Silber geht an Queralt Castellet aus Spanien mit 90,25 Punkten vor Sena Tomita (Japan) mit 88,25. Leilani Ettel belegt mit 57,50 Zählern Ranf elf für Deutschland.

00:02:16, vor 23 Minuten