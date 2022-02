Snowboard

Olympia 2022, Snowboard: Flugeinlage im Tiger-Kostüm beim Big Air - Lucile Lefèvre sorgt für Verwirrung

Flugeinlage im Tiger-Kostüm beim Big Air - Lucile Lefèvre sorgt für Verwirrung in der Snowboard-Qualifikation bei Olympia in Peking. Was hinter dem Auftritt der Französin steckt, bleibt vorerst offen, auch die Eurosport-Expertin Silvia Mittermüller rätselt.

00:03:46, vor 30 Minuten