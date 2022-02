Snowboard

Olympia - Snowboard: Flugshow in der Halfpipe - Kaishu Hirano springt über 6 Meter hoch in der Halfpipe und wird am Ende mit einem Platz in den Top Ten belohnt.

00:01:53, vor 10 Stunden