Nörl kollidierte in seinem Viertelfinallauf auf Platz drei liegend mit dem kurz zuvor gestürzten US-Amerikaner Mick Dierdorff. Weltmeister Lucas Eguibar (Spanien) und der spätere Olympiasieger Hämmerle (Österreich) zogen uneinholbar davon. Nur die beiden besten der vier Starter jedes Laufs qualifizierten sich für die nächste Runde.

"Ich hätte mir nie erträumen können, dass ich überhaupt als Favorit zu den Spielen fahre", sagte Nörl: "Wenn man dann in so einer Rolle hinfährt, will man auch performen." Dementsprechend groß sei seine Enttäuschung.

Ad

"Wenn ich vorne gefahren wäre, hätte keiner auf der Strecke gelegen", so Nörl weiter.

Olympia - Snowboard Sieg für Superstar Kim, Silber an Spanierin: Die Top 3 in der Halfpipe VOR 4 STUNDEN

Auch Umito Kirchwehm (Altglashütten) schied im Viertelfinale nach einem Sturz aus. Für Paul Berg (Konstanz) war schon in der Runde zuvor Schluss.

Deutsche Snowboarder müssen weiter auf Edelmetall warten

Damit müssen die deutschen Snowboarder weiter auf ihr erstes Edelmetall der Winterspiele warten. Zuvor hatten die beiden Medaillenhoffnungen Ramona Hofmeister und Stefan Baumeister das Podium im Parallel-Riesenslalom klar verpasst . Vor vier Jahren hatten Selina Jörg (Silber) und Hofmeister (Bronze) Snowboard Germany zwei Medaillen beschert.

Einen Podestplatz gab es für die Deutschen im Snowboardcross bislang nicht. In Pyeongchang hatte Nörl mit dem achten Platz für die beste deutsche Platzierung in der seit 2006 olympischen Disziplin gesorgt. Am Samstag steht in Zhangjiakou noch der Mixed-Team-Wettbewerb an.

(mit SID)

Umarmung mitten im Rennen: Kurioser Zwischenfall beim Snowboard-Cross

Olympia - Snowboard Fieser Crash auf Halfpipe-Kante: Glück für Ono VOR 38 MINUTEN