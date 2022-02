Pandemie, Beschränkungen, Tests - für eine zweimalige Olympiasiegerin sind die Bedingungen in Peking weit vom gewohnten olympischen Flair entfernt. Trotzdem nahm Anderson den Kampf an und zeigte sich nach ihrem ersten Tag auf Schnee von ihrer Entscheidung überzeugt.

"Es sind sicherlich komplizierte Olympische Spiele. Eigentlich ist es immer stressig und du hast so viel zu erledigen. Aber dieses Jahr war es ein absoluter Albtraum", sagte die 31-Jährige. "Ich hatte wirklich mit allem zu kämpfen, was nötig war, um hierher zu kommen", blickt sie auf die vergangenen Wochen und Monate zurück. Ins Detail ging die US-Amerikanerin bei ihren Schilderungen aber nicht.

Der Anblick der Anlagen mache sich aber bezahlt. Alles sei wie bereits in Sotschi und PyeongChang gigantisch und einschüchternd. "Wie in einem Videospiel", unterstreicht sie ihre Faszination. "Das Tolle an den Olympischen Spielen ist, dass es auf einem für uns völlig neuen Berg mit neuem Setup stattfindet."

Anderson war bereits am Samstagmorgen im Einsatz und qualifizierte sich als Fünfte für den Finallauf im Slopestyle-Wettbewerb. Am Sonntag geht es in die Entscheidung um die Medaillen ( live bei Eurosport auf Joyn ab 2.30 Uhr ).

