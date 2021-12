Snowboard

Olympia 2010: Shaun White zeigt Double McTwist 1260 und verteidigt Gold

Shaun White geht bei den Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver als Favorit in die Halfpipe, zeigt dann aber einen unglaublichen Run: Erstmals in einem Wettkampf zeigt der US-Amerikaner den Double McTwist 1260 a.k.a. "The Tomahawk" und holt sich mit der atemberaubenden Punktzahl von 48,4 Punkten sein zweites olympisches Snowboard-Gold in der Halfpipe nach Turin 2006.

