Ein großer Dank für den Erfolg ging dabei an ihren Trainer Justin Reiter, der bis zu den Winterspielen 2014 in Sotschi selbst noch aktiv auf dem Board gestanden hatte. "Er ist ein unglaublicher Trainer und hat mit mir zusammen noch einmal einen großen Schritt nach vorne gemacht" erklärte die Olympiasiegerin auf "Olympics.com".

Auch ihr Trainer sparte umgekehrt nicht mit Lobeshymnen für die 26-Jährige. "Eine Athletin wie sie, die in einem Sport dominiert, ist unglaublich. Allein die Tatsache, dass sie in einer weiteren Sportart antritt. Die Sportarten sind nicht zu vergleichen. Sie sind komplett verschieden. Sie sind wie Tennis und Golf", schwärmte der Amerikaner über das Talent seines Schützlings.

Ad

Nicht nur ihr Trainer könnte ein Grund für den erneuten Erfolg gewesen sein. Auch ihre Mitstreiterinnen innerhalb des Snowboard-Wettbewerbs haben es der Tschechin angetan. "Es ist etwas Besonderes. Es ist anders als bei den Skifahrerinnen. Es ist ehrlicher, oder zumindest scheint es so", sagte die Tschechin.

Olympia - Snowboard Snowboarderin Ledecka: Ahnungslos zum nächsten Olympia-Gold VOR 11 STUNDEN

Die dreifache Olympiasiegerin geht sogar soweit, einige ihrer Snowboard-Kollegen trotz des Kampfs um Platzierungen als Freunde zu bezeichnen. Deshalb ist es auch kein Wunder, dass die Freude über das gemeinsame Wiedersehen in Peking besonders groß ist.

"Es gibt trotzdem Konkurrenzkampf, denn wir machen immer noch Sport, wir machen Individualsport und wir treten alle für uns an. Aber ich bin so froh zurück zu sein und alle wiederzusehen, denn ich hab mehr Freunde bei den Snowboardern. Besonders bei den Männern. Es ist so schön sie wiederzusehen".

Königin Ester eine Klasse für sich: Ledecka verteidigt Olympia-Gold

Olympia - Snowboard Enttäuschung für Hofmeister und Co.: Snowboarder gehen leer aus VOR 18 STUNDEN