Snowboard

Olympia 2022: Lindsey Jacobellis holt 16 Jahre nach peinlichem Sturz in Turin endlich Gold

Es ist eine dieser verrückten Olympia-Geschichten: Vor 16 Jahren verschenkt Lindsey Jacobellis Gold im Snowboardcross bei den Winterspielen von Turin am vorletzten Sprung, weil sie einen Trick verpatzt - jetzt bügelt sie den Patzer in Peking aus: Mit 36 Jahren wird die US-Amerikanerin und fünffache Weltmeisterin endlich erstmals Olympiasiegerin. Wir springen im Video in der Zeit: Zurück nach 2006.

00:01:48, vor einer Stunde