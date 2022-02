Snowboard

Olympia 2022: Snowboarderin Lucile Lefevre beendet in der Big Air Qualifikation im Tigerkostüm ihre Karriere

Kuriose Szenen während der Big-Air-Qualifikation. Die französische Snowboarderin Lucile Lefevre winkt während ihres ersten Sprungs entspannt in die Kamera. Im dritten Sprung tritt Lefevre dann in einem Tigerkostüm an. Was im ersten Moment lustig erscheint, hat jedoch einen traurigen Hintergrund. Die 26-Jährige beendet aufgrund einer Knieverletzung mit ihrem letzten Sprung ihre Karriere.

00:01:54, vor einer Stunde