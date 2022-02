Viel Zeit für Enttäuschung bleibt White jedoch nicht. Denn auf seiner Liste steht bereits das nächste Ziel, das ihn zurück in sein Heimatland führt.

"Jetzt geht es direkt zum Super Bowl", sagte White gegenüber der offiziellen Website der Olympischen Winterspiele "Olympics.com". Rekordsieger Tom Brady hatte White zu seiner herausragenden Karriere gratuliert. Auch der ehemalige Fußballer David Beckham hatte White in den höchsten Tönen gelobt.

Jetzt möchte die Snowboard-Legende die Möglichkeit direkt nutzen und führte weiter an: "So kann ich gleich etwas von meiner Liste abhaken." White erklärte: "Ich bin noch nie dort gewesen und ich hatte es auf meiner Wunschliste. Weil es immer während unserer Zeit mitten in der Saison war, hatte ich nie die Möglichkeit."

Dem mittlerweile zurückgetretenen White dürfte es somit in naher Zukunft auf keinen Fall langweilig werden.

