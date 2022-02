Vicktor lag mit 62,56 Punkten nur knapp fünf Zähler hinter Platz zwölf, der für den Einzug in die Finalläufe am Montag (ab 5:00 Uhr MEZ) gereicht hätte. Im ersten Lauf war der 20-Jährige noch gestürzt, im zweiten Durchgang zeigte er einen nahezu fehlerlosen Auftritt.

Auch Vockensperger fiel auf den harten Kunstschnee in Zhangjiakou. "Ich habe extreme Schmerzen im Rippenbereich", sagte der 22-Jährige, der 26,41 Punkte holte, dem "SID": "Der zweite Sturz hat mir den Rest gegeben." Schon am vergangenen Mittwoch war der Rosenheimer beim ersten Training in China auf sein lädiertes Knie gestürzt und deshalb unter Schmerzmitteln in der Qualifikation angetreten.

Am 14. Februar gehen Vockensperger und Vicktor im Big-Air-Wettbewerb an den Start.

Auf dieses Event muss auch Marcus Kleveland hoffen. Der X-Games-Sieger aus Norwegen, Topfavorit in Slopestyle und Big Air, schied am Sonntag völlig überraschend aus. "Es lastet ein Olympia-Fluch auf mir", sagte er. Schon 2018 war er vorzeitig gescheitert.

