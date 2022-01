Sie respektiere die Regelungen der Behörden und des IOC, "nun möchte ich mich komplett auf meine sportlichen Ziele in Peking konzentrieren". So wird Kummer in einer Mitteilung des Schweizer Verbandes Swiss Ski zitiert.

Noch ist allerdings nicht einmal klar, ob Kummer vom Schweizer Verband einer der vier möglichen Startplätze im Parallel-Riesenslalom zugesprochen bekommt. Die Norm hat sie erfüllt, der Selektionsprozess wird nach Angaben von Swiss Ski aber erst in zwei Wochen beginnen.

Der Parallel-Riesenslalom wird in Peking am 8. Februar ausgetragen.

Durch ihre Quarantäne verpasst Kummer die Weltcup-Wettbewerbe in Bad Gastein (11./12. Januar) und Simonhöhe (14./15. Januar/beide Österreich).

