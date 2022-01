Snowboard

Shaun White feiert nach Turin in Vancouver dritten Olympiasieg - US-Amerikaner schreibt Pyeongchang Geschichte

Nach Turin 2006 und Vancouver 2010 feiert Shaun White in Pyeongchang seinen dritten Olympiasieg in der Halfpipe. Der 31 Jahre alte US-Amerikaner stellt im Bokwang Snow Park in seinem letzten von drei Durchgängen den Bestwert von 97,75 Punkten auf und verdrängt den Japaner Ayumu Hirano auf Rang zwei. Damit krönt sich US-Amerikaner White zum ersten Snowboarder der Historie mit drei Olympiasiegen.

00:03:17, vor 19 Stunden