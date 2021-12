Dass Hofmeister (25) Goldanwärterin ist bei Olympia, steht außer Frage, ebenso, dass sie sich an Wochenende beim Weltcup-Auftakt im russischen Bannoye qualifizieren wird für Peking. Zwar sagt Cheftrainer Paul Marx, dass seine Vorfahrerin erst bei "80 Prozent Leistungsvermögen" ist und ihr "für 100 Prozent noch ein paar Trainingstage fehlen". Aber eine Platzierung unter den ersten Acht oder zwei unter den ersten 16 sollten kein Problem sein.

Warum der Rückstand? In der Vorbereitung hat wieder mal der Rücken gezwickt, er war "ein Dauerthema", berichtet Hofmeister. Also hat sie sich Anfang November zu einem kleinen ambulanten Eingriff entschieden, nichts Wildes, aber wichtig. "Jetzt bin ich schmerzfrei, jetzt passt es", sagt sie.

Alleine mit Marx hat sie nach zwei Wochen Pause versucht, den Rückstand aufzuholen, ein bisschen fehlt noch. Aber: kein Grund zur Beunruhigung.

Auf Hofmeister wird in diesem Winter mehr denn ja das Augenmerk liegen. In Parallel-Riesenslalom-Weltmeisterin Selina Jörg und Cheyenne Loch haben zwei Teamkolleginnen ihre Karriere beendet, zudem ist sie als Weltcup-Beste zweifelsohne die Gejagte. Hofmeister fühlt sich freilich nicht wie eine, die nun Schweißausbrüche bekommen müsste, "ich bin keine, die sich Druck oder Stress macht, sondern es genießt", versichert sie.

Mit dem Genuss ist das mit Blick auf Olympia freilich so eine Sache. Vorfreude auf Peking? Naja. "Ich bin froh", sagt Hofmeister, "dass vor vier Jahren schon dabei war, weil die Spiele im Februar denke ich ganz anders werden und leider auch nicht so schön." In Pyeongchang gewann Hofmeister im Parallel-Riesenslalom Bronze, hinter der auch im Super-G der Skirennläuferinnen siegreichen Ester Ledecka (Tschechien) und Jörg.

Ledecka und die junge Russin Sofija Nadyrschina sind mutmaßlich die härtesten Konkurrentinnen auf dem Weg zum Olympiagold, weshalb Hofmeister auch betont: "Es ist auf jeden Fall kein leichtes Ziel." Selbstverständlich will sie außerdem noch den Hattrick im Gesamtweltcup schaffen. Ganz schön viel auf einmal, aber nur die Ruhe, sagt die 25-Jährige: "Jetzt mache wir erst mal das erste Rennen und schauen, wo wir stehen."

