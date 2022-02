Auch Marinos Board ist alles andere als günstig. Denn im Vergleich zu den Snowboards ihrer Konkurrentinnen bei Olympia, die zwischen 500 und 700 Euro kosten, muss man für das "Prada"-Board deutlich mehr hinblättern.

2700 Euro werden auf der Homepage der italienischen Designermarke für ein Snowboard, wie es die US-Amerikanerin nutzt, aufgerufen.

Und auch sonst ist die Wintersportausrüstung von "Prada" nicht gerade preiswert. Für Handschuhe werden zwischen 310 und 620 Euro fällig. Ein Paar Skier oder ein gesteppter Skianzug kosten jeweils sogar 3000 Euro.

"Prada"-Werbegesicht Marino (87,68 Punkte) musste sich in Peking nur Zoi Sadowski-Synnott (92,88) geschlagen geben , die damit Neuseelands erste Goldmedaille in der Geschichte der Olympischen Winterspiele holte. Bronze ging an die Australierin Tess Coady (84,15). Beste Deutsche wurde Annika Morgan auf dem achten Platz.