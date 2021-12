Snowboard

Was ist Snowboard Big Air? Die Regeln und Infos zum Kampf um Gold auf der Schanze bei Olympia 2022 in Peking

Was ist Snowboard Big Air? Die Regeln und Infos zum Kampf um Gold mit spektakulären Sprüngen von der Schanze bei Olympia 2022 in Peking. Erst seit 2018 gehört diese Disziplin zum Programm der Winterspiele, damals gingen die Olympiasiege an Sébastien Toutant aus Kanada und die Österreicherin Anna Gasser. Welche Tricks bringen besonders viele Punkte und wie funktioniert die Wertung?

