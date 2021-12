Snowboard

Was ist Snowboard Slopestyle? Tricks, Sprünge und Regeln der Entscheidungen bei Olympia in Peking 2022

Was ist Snowboard Slopestyle? Tricks, Sprünge und Regeln der Entscheidungen bei Olympia in Peking 2022 in unserem Erklär-Video! Bei den Winterspielen in China geht es zum ditten Mal in dieser Disziplin um die Medaillen - bisher gewann 2014 wie 2018 das US-Team bei den Frauen wie Männern Gold. Wird sich das diesmal ändern? Hier gibt's für Euch die wichtigsten Infos zum Snowboard Slopestyle kompakt!

00:02:36, vor einer Stunde