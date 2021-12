Snowboard

Was ist Snowboardcross? Die Regeln und Infos zum Kampf um die Medaillen bei Olympia in Peking 2022

Was ist Snowboardcross? Die Regeln und Infos zum Kampf um die Medaillen in den packenden Rennen bei Olympia in Peking 2022. Bei den Winterspielen in China geht es zum fünften Mal in der Geschichte um Gold in dieser noch recht jungen Disziplin. Eine Medaille für Deutschland gab es in den Entscheidungen seit 2006 noch nicht, das könnte sich aber im Februar 2022 ändern.

00:02:25, vor 14 Minuten