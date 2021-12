Melanie Hofreiter fuhr auf Rang fünf und erreichte damit das beste Resultat ihrer Karriere.

Das Quartett erfüllte damit zugleich die Olympia-Norm.

"Im Training bin ich noch nicht bei 100 Prozent", sagte Gesamtweltcupsiegerin Hofmeister, die sich Anfang November noch einem ambulanten Eingriff am Rücken hatte unterziehen müssen. "Ich bin heute von Run zu Run besser in meinen Racing-Modus gekommen – und jetzt super glücklich, dass ich gemeinsam mit Caro auf dem Podest stehen kann", ergänzte sie.

Auch Cheftrainer Paul Marks war begeistert. "Mega. Heute ist bis zu den beiden Finals alles aufgegangen. Das nimmt uns jede Menge Druck, und wir können in den nächsten Rennen befreit auffahren", sagte er. "Speziell am Anfang der Saison fragt man sich immer: Haben wir alles richtig gemacht? Anscheinend haben wir das."

Hofmeister zeigte trotz ihres Trainingsrückstands bis ins Finale eine souveräne Leistung, ehe sie der russischen Parallel-Slalom-Weltmeisterin Sofija Nadyrschina unterlag. "Sofija ist wieder saustark. Die ist schwer zu knacken", sagte Hofmeister über die junge Dauerrivalin, betonte aber: "Ohne meine Fehler im Finale wäre es heute möglich gewesen."

Auch Baumeister unterlief in Führung liegend ein Patzer, der Südkoreaner Lee Sang-ho holte dadurch seinen ersten Weltcupsieg. Baumeister war freilich ebenfalls zufrieden: "Mein Ziel war die Olympiaquali. Also konnte ich ab dem Viertelfinale befreit auffahren." Um die Teilnahme an Olympia zu sichern, müssen die deutschen Snowboarderinnen und Snowboarder im Weltcup einmal unter die ersten Acht oder zweimal unter die ersten 16 fahren.

(SID)

