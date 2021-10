Snowboard

Olympia 2018: Shaun White - Highlights des historischen Halfpipe-Finals

Schon 2014 in Sotschi wollte Snowboard-Ikone Shaun White seine dritte Goldmedaille gewinnen. Damals aber ließ den US-Boy seine Psyche im Stich. Diesmal nicht. Im Herbst noch schwer im Gesicht verletzt, springt sich White in Pyeongchang in die Ruhmeshalle des Sports. Unser "Spielfilm" transportiert Whites Können, seine Freude und seine Tränen.

00:03:11, 14/02/2018 Am 11:57