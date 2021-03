Jörg war in Berchtesgaden am Sportinternat und hatte auf dem dortigen Hang ihr erstes Kinderrennen bestritten. "Dort schließt sich jetzt der Kreis für mich", sagte sie. Die Entscheidung zum Rücktritt sei bereits vor einem Jahr gefallen: "Ich wollte immer aufhören, so lange ich ganz vorne mitfahren kann."

Die anstehende Olympia-Saison habe sie sich nicht mehr antun wollen: "Die Luft ist raus. Ich würde es mental nicht mehr schaffen, dort in absoluter Topform am Start zu stehen." Für die Karriere danach hat Jörg längst geplant: Sie hat einen Master in Wirtschaftspsychologie und will sich damit beruflich neu orientieren.