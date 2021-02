Im slowenischen Bacherngebirge wird im Parallel-Riesenslalom am Montag (14:00 Uhr) und im nicht mehr olympischen Parallelslalom am Dienstag (14:45 Uhr) um Edelmetall gefahren. "Das Race-Team ist top in Form", sagt Scheid, vor allem "unseren Damen" liege der Hang in Rogla, das als Ausrichter für Zhangjiakou einsprang. Der chinesische Olympiaort für 2022 musste Corona-bedingt verzichten.