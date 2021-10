Nach der künstlichen Befruchtung hatte sie damals verkündet: "Papa und ich haben jahrelang von dir geträumt", und schrieb weiter: "Jetzt habe ich die Ehre, ein Teil des Wunders zu sein, dass Alex wieder auf dieser Welt ist."

In der vergangenen Woche hatte sie in einer emotionalen Nachricht geschrieben: "Ich kann es kaum erwarten, unserem Baby in die Augen zu schauen und dich wiederzusehen."

Pullin hatte 2011 und 2013 WM-Gold im Snowboardcross geholt. Bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi 2014 war Pullin Fahnenträger für Australien.

Nun lebt ein Teil Pullins in seiner Tochter Minnie Alex Pullin weiter.

