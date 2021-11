Snowcross

Weltcup auf Olympia-Kurs: Das Finale der Frauen in China beim Snowboardcross in Secret Garden

Weltcup auf Olympia-Kurs: Das Finale der Frauen in China beim Snowboardcross in Secret Garden mit dem Sieg von Eva Samkova (Tschechien), deutsche Snowboarderinnen waren nicht am Start.

00:03:27, vor 13 Stunden