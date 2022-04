Der FIM Speedway Grand Prix 2022 startet in diesem Frühling. In zwölf spannenden Rennen entscheidet sich, wer am Ende der Saison zum Champion gekrönt wird.

Die Saison beginnt am 30. April im kroatischen Gorican. Das letzte Rennen findet am 5. November in Ozeanien statt - der genaue Rennort wird noch definiert.

Bis auf einen Lauf stehen alle Termine bereits fest. Eurosport berichtet in diesem Jahr live im Eurosport Player und bei Eurosport auf Joyn+ vom Speedway Grand Prix..

Wir erklären Euch alles Wissenswerte zum Speedway Grand Prix 2022:

Speedway Grand Prix - der Modus

Bei jedem Event treten 16 Fahrer in 20 Vorläufen gegeneinander an. In jedem der Läufe fahren vier Fahrer über vier Runden gegeneinander.

Der Lauf-Sieger erhält vier Zähler, der Zweite zwei und der Dritte drei Punkte.

Die acht Fahrer, die am Ende der 20 Vorläufe die meisten Punkte gesammelt haben, ziehen ins die beiden Halbfinals ein. Der Erste und Zweite der Halbfinal-Läufe ziehen ins Finale ein.

Die acht Fahrer mit den meisten Punkten am Ende der Vorläufe ziehen in zwei Halbfinals ein. Die beiden jeweils besten Fahrer aus den beiden Halbfinale treten dann im Finale gegeneinander an.

Punktevergabe

Der Sieger des Finals erhält 20 Meisterschaftspunkte, 18 Punkte gibt es für den Zweiten, 16 für den Dritten und 14 für den Vierten.

Die Drittplatzierten eines jeden Halbfinals erhalten 11 bzw. 12 Punkte, je nachdem, wer in den Vorläufen mehr Punkte erzielt hat. Das Gleiche gilt für die viertplatzierten Halbfinalisten, die 9 bzw. 10 Punkte erhalten.

Der Fahrer mit den meisten Punkten am Ende der Saison ist der Weltmeister.

Um bei Punktgleichheit eine Entscheidung herbeizuführen, werden zunächst die meisten Rennsiege berücksichtigt. Sind auch diese gleich, werden der zweite, dritte und vierte Platz mit einbezogen.

Die Motorräder

Die Speedway-Motorräder haben 500-ccm-Motoren, die mit reinem Methanol betrieben werden und keine Bremsen haben. Das bedeutet, dass die Fahrer Kurven und Wendungen nehmen, indem sie in der Erde auf der Strecke driften.

Die Bikes haben einen festen Gang. Die Teams können während des Rennens Anpassungen vornehmen, um die Leistung zu verbessern.

Die Fahrer können beliebig viele Motorräder zu einem Speedway-GP-Lauf mitbringen.

Qualifikation

Das Qualifying findet am Renntag statt und ermöglicht es dem Fahrer, sich die Startnummer seiner Wahl zu sichern.

Jeder Fahrer startet mindestens einmal aus jedem der vier Gates - aber aus einem Gate zwei Mal. Das Qualifikationstraining bietet die Möglichkeit, sich die richtige Startposition zur richtigen Zeit zu sichern.

Die Fahrer gehen in Dreiergruppen auf die Strecke und versuchen, in drei Blöcken von je zwei Minuten die schnellsten Runden zu fahren.

Der Fahrer, der die schnellste Runde fährt, hat das Erstwahlrecht für die Startnummer beim Rennen. Der Zweitplatzierte wählt die nächste Startnummer - und so geht es weiter bis zum 16. Rang.

Speedway Grand Prix - die Regeln

Vier Fahrer mit einem roten, blauen, weißen oder gelben Helm starten pro Rennen. Der Fahrer mit dem roten Helm startet auf der Innenbahn in Gate eins, der blaue in Gate zwei, der weiße in Gate drei und der gelbe außen in Gate vier.

Alle Fahrer müssen an den Startbändern stehen, wenn die Zwei-Minuten-Countdown-Uhr des Schiedsrichters abläuft. Ansonsten werden sie disqualifiziert.

Bei grünem Licht müssen sich die Fahrer startbereit machen. Sobald die Startbänder freigegeben werden, kann das Rennen beginnen!

Ist der Start freigegeben, liefern sich die vier Fahrer ein rasantes Rennen über vier Runden, das etwa eine Minute dauert.

Das Rennen wird unterbrochen, wenn ein Fahrer stürzt. Geschieht das in der ersten Kurve, kann der Schiedsrichter alle Fahrer zum Neustart zurückrufen, wenn er der Meinung ist, dass niemand einen Fehler gemacht hat.

Wenn ein Fahrer die weiße Innenlinie mit beiden Rädern vollständig überquert oder die Strecke verlässt, gilt er als ausgeschieden - es sei denn, er hat die Strecke verlassen, um ein notwendiges Ausweichmanöver durchzuführen (z.B. um einem gestürzten Fahrer auszuweichen).

Disqualifikationen

Die Fahrer können aufgrund verschiedener Vergehen aus dem Rennen ausgeschlossen werden, wie:

Nicht startbereit sein, wenn die Zwei-Minuten-Uhr "Null" erreicht

Berühren des Startbandes, bevor es freigegeben wird (offizielle Verwarnung für Bewegung, aber nicht für Berührung des Bandes)

Den Sturz eines anderen Fahrers verschulden

Speedway Grand Prix - die Fahrer

Die 16 Fahrer setzen sich wie folgt zusammen: Die sechs besten Piloten der Vorjahresserie sind automatisch qualifiziert. Allerdings werden der Sieger von 2021, Artem Laguta, sowie der Drittplatzierte, Emil Sayfutdinov, aufgrund eines FIM-Verbots für russische Sportler nicht teilnehmen. Beide wurden ersetzt.

Zu den Top-6-Fahrern des Vorjahres gesellen sich drei Fahrer aus der Grand-Prix-Challenge-Serie. Auch der Sieger der Speedway-Europameisterschaft des Vorjahres hat einen Platz sicher.

Fünf weitere Fahrer werden von den Organisatoren des Wettbewerbs nominiert. Das 16-köpfige Hauptfeld wird zudem durch einen Wildcarder ergänzt.

Fünf weitere Fahrer werden für die Saison zudem als Ersatzfahrer nominiert, falls Piloten mit Krankheiten, Verletzungen oder aus anderen Gründen ausfallen sollten. Zwei davon sind als Ersatzfahrer an den Renntagen im Einsatz.

Vollständiges Aufgebot

Bartosz Zmarzlik (Polen)

Fredrik Lindgren (Schweden)

Maciej Janowski (Polen)

Tai Woffinden (Vereinigtes Königreich)

Leon Madsen (Dänemark)

Jason Doyle (Australien)

Robert Lambert (Vereinigtes Königreich)

Anders Thomsen (Dänemark)

Martin Vaculík (Slowakei)

Paweł Przedpełski (Polen)

Max Fricke (Australien)

Patryk Dudek (Polen)

Mikkel Michelsen (Dänemark)

Jack Holder (Australien)

Dan Bewley (Vereinigtes Königreich)

Ersatzfahrer

Andžejs Ļebedevs (Lettland)

Jakub Miśkowiak (Polen)

Mads Hansen (Dänemark)

Luke Becker (Vereinigte Staaten)

David Bellego (Frankreich)

Speedway Grand Prix: Rennkalender

Nach derzeitigem Stand sind zwölf Veranstaltungen geplant. Aufgrund der politischen Situation in Russland und der Ukraine hat die FIM Speedway jedoch bekannt gegeben, dass die für den 9. Juli geplante Veranstaltung nicht in Togliatti (Russland) stattfinden wird. Ein neuer Austragungsort ist noch nicht festgelegt worden.

Rennen

1. Lauf | 30. April: Kroatien - Stadion Milenium, Gorican

2. Lauf | 14. Mai: Polen - Stadion Narodowy, Warschau

3. Lauf | 28. Mai: Tschechische Republik - Markéta-Stadion, Prag

4. Lauf | 4. Juni: Deutschland - Bergring Arena, Teterow

5. Lauf | 25. Juni: Polen - Edward Jancarz Stadion, Gorzow

6. Lauf | 9. Juli: Entscheidung steht noch aus

7. Lauf | 13. August: Vereinigtes Königreich - Principality Stadium, Cardiff

8. Lauf | 27. August: Polen - Olympiastadion, Wrocław

9. Lauf | 10. September: Dänemark - Vojens Speedway Center, Vojens

10. Lauf | 17. September: Schweden - G&B Arena, Malila

11. Lauf | 1. Oktober: Polen - Rose Motoarena, Torun

12. Lauf | 5. November: Ozeanien - Entscheidung steht noch aus

Alle Läufe seht Ihr live im Eurosport Player und bei Eurosport auf Joyn+.

