Speedway

Speedway GP von Tschechien - Dan Bewleys Motorrad bricht mitten im Rennen in zwei Teile: "Das kann ins Auge gehen!"

Dan Bewley sorgte in den Vorläufen des Speedway-GP-Events in Tschechien für einen kuriosen Moment. Das Motorrad des Briten zerbricht während seiner Fahrt in zwei Teile.

00:01:27, vor einer Stunde