"Die Strecke in Breslau ist eine der Strecken, die jeder Fahrer liebt und auf der es gutes Racing gibt. Aber es ist schwer, weil dort jeder gut fährt", erklärte der Vierte der Gesamtwertung des FIM Speedway GP.

Bewley war durchschnittlich in seine erste Speedway-GP-Saison gestartet, hatte zuletzt aber vier Mal in Folge im Halbfinale gestanden und seine aufsteigende Form mit seinem Triumph beim Heim-Grand-Prix im Millennium Stadium gekrönt. In der Gesamtwertung fehlt dem Londonder nur noch ein Zähler auf Rang drei.

Ad

"Es war das erste Mal, dass ich es ins Finale geschafft und gewonnen habe", sagte Bewley im Gespräch mit Eurosport. "Von nun an ist das unsere Messlatte, wir wollen die Finals erreichen und um Trophäen kämpfen."

GP Poland Frickes großer Moment: Siegerehrung vor 55.000 Fans UPDATE 14/05/2022 UM 21:07 UHR

Schon am Samstag (ab 18:30 Uhr live bei discovery+ und bei Eurosport auf Joyn+) kann der Brite erneut um den Sieg kämpfen. Beim dritten von vier Läufen in Polen im Olympiastadion Breslau geht es um die nächsten Zähler in der Weltmeisterschaft.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Hoher Besuch in Cardiff: O'Sullivan wohnt Grand Prix bei

Hochklassiger Heat: Bewley düpiert die Topfavoriten

GP Great Britain O'Sullivan beim Speedway: Es gibt Parallelen zum Snooker UPDATE 13/08/2022 UM 21:57 UHR