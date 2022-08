Speedway

Speedway GP: Wildcarder Gleb Chugunov bringt Andzejs Lebedevs zu Fall - Quali-Sensation disqualifiziert

Beim Speedway-GP in Breslau kommt es direkt im zweiten Heat zur ersten Roten Flagge. Andzejs Lebedevs kommt nach einem Kontakt mit Wildcarder Gleb Chugunov zu Fall. Was für ein bitterer Start für den 22 Jahre alten Lokalmatador. Beim Re-Start muss Chugunov, der sensationell im Qualifying die schnellste Zeit gefahren war, zuschauen und startet mit 0 Punkten in den Grand Prix.

00:06:55, vor einer Stunde