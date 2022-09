Mit einer weiteren starken Leistung an jenem Ort, an dem er 2017 seinen ersten Grand-Prix-Sieg überhaupt errang, kann er sich einen Platz unter den ersten sechs und die damit verbundene Qualifikation für die nächste Saison sichern.

Dabei hatte das Jahr alles andere als optimal angefangen. In den ersten drei Rennen hatte Dudek lediglich 15 Punkte im Titelkampf gesammelt, vor allem der Druck machte dem 30-Jährigen zu schaffen.

Ad

"Als ich zum ersten Mal am Grand Prix teilnahm, habe ich keinen Druck verspürt. Aber später dachte ich: 'Vielleicht können wir versuchen, um die Meisterschaft zu kämpfen.' Das war das Problem", verriet Dudek exklusiv bei Eurosport.

Speedway GP Schlussakt in der Heimat: Przedpelski freut sich auf Finale in Torun UPDATE 26/09/2022 UM 15:30 UHR

Der Grand Prix in Deutschland war der Wendepunkt. "Nach Teterow schien alles zu funktionieren. Warum, ist schwer zu sagen."

Dudek hat im Saisonfinale Großes vor

Genau das mache den Speedway-Sport so faszinierend. Es könne immer alles passieren. "Manchmal verliert man ein paar Läufe, aber dann hat man ein gutes Set-up und kann einige Läufe oder sogar den Grand Prix gewinnen."

Er fahre "seit 13 Jahren Rennen und alles ist gleich geblieben. Es spielt keine Rolle, was heute passiert. Ich weiß, was der Plan ist und ich kämpfe einfach", erläuterte Dudek.

Mit diesem Motto wird der Pole zum Saisonfinale in der Heimat an den Start gehen - und den Grand Prix am liebsten mit einem Sieg abschließen.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Schlussakt in der Heimat: Przedpelski freut sich auf Finale in Torun

An der Spitze der Welt: Zmarzlik und seine drei WM-Titel

Speedway Probleme über Probleme: So kämpfte sich Dudek wieder zurück UPDATE 26/09/2022 UM 15:29 UHR