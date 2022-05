Speedway

Speedway GP: Bartosz Zmarzlik wird Favoritenrolle beim Saisonauftakt in Gorican gerecht - Highlights

Der zweimalige Weltmeister Bartosz Zmarzlik startet als Favorit in die Speedway-Saison - und wird der Rolle zum Jahresauftakt im kroatischen Gorican vollkommen gerecht. Der Pole gewinnt zum ersten Mal in seiner Karriere die Saisoneröffnung und übernimmt die Führung in der Gesamtwertung.

00:02:19, vor einer Stunde